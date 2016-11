Fußball : Werder-Coach Nouri glaubt an Gnabry-Verbleib

1 von 1 Foto: Guido Kirchner 1 von 1

Er sei davon überzeugt, dass Gnabry auch in der nächsten Spielzeit für Werder spielen werde, sagte der Coach des Fußball-Bundesligisten der «Bild am Sonntag». «Hier hat er die Wertschätzung durch die Mannschaft und bekommt viele Einsätze. Serge hat so viel positive Bestätigung für seinen Schritt zu Werder bekommen, mehr geht kaum.»

Der Stürmer war im Sommer vom FC Arsenal nach Bremen gewechselt. Der 21-Jährige hat bei Werder einen Vertrag bis 2020. Seit dem Transfer gibt es Gerüchte über eine mögliche Ausstiegsklausel des jungen Spielers, die ihm im Sommer einen Wechsel zum Rekordmeister ermöglichen könnte. Bremens Sportchef Frank Baumann dementiert eine solche Klausel.

von dpa

erstellt am 20.Nov.2016 | 11:54 Uhr