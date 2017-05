«Wir stehen in der Pflicht» : Wolfsburg bangt vor Frankfurt-Match um ein Spieler-Trio

vergrößern 1 von 1 Foto: Guido Kirchner 1 von 1

Der Schweizer leidet an Knöchelverletzung. «Ich hoffe trotzdem, dass alle am Freitag wieder dabei sind», erklärte VfL-Trainer Andries Jonker. Ganz sicher fehlt Luiz Gustavo (Gelb-Rot-Sperre).

Der VfL reist als Tabellen-15. nach Frankfurt und liegt nur wegen des besseren Torverhältnisses noch vor dem Hamburger SV, der derzeit den Relegationsplatz 16 belegt. Dazu kassierten die Wolfsburger am vergangenen Samstag eine 0:6-Pleite im eigenen Stadion gegen Bayern München. «Ich bin sehr gespannt, wie meine Mannschaft spielen wird», berichtete Jonker und kündigte Wiedergutmachung für das Heim-Debakel an: «Wir stehen auch in der Pflicht, für unsere Fans zu punkten.»

VfL Wolfsburg

von dpa

erstellt am 04.Mai.2017 | 15:20 Uhr