Viertelfinale : Bayern in Madrid: Viel Geld steht auf dem Spiel

Für den FC Bayern geht es im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League bei Real Madrid auch um eine ganze Menge Geld. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) honoriert den Einzug in das Halbfinale mit 7,5 Millionen Euro. Beim Endspiel am 3. Juni in Cardiff erhält der Gewinner 15,5 Millionen Euro, der unterlegene Finalist elf Millionen. Bislang hat der deutsche Rekordmeister alleine an Prämien 31,2 Millionen Euro eingenommen.