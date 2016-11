ZSKA Moskau und Rostow : CL-Gegner von Bayern und Bayer mit Sieg und Remis

1 von 1 Foto: Peter Kneffel 1 von 1

Der russische Fußballmeister ZSKA Moskau, Gegner von Bayer Leverkusen, gewann am Freitagabend in der Premier Liga bei Arsenal Tula mit 1:0 (1:0). Rostow, Kontrahent von Bayern München, kam bei Rubin Kasan zu einem torlosen Unentschieden.

Den Siegtreffer für die Moskauer erzielte der bulgarische Fußball-Nationalspieler Georgi Milanow (20. Minute). Damit rückte der Armeesportclub aus der Hauptstadt zunächst auf Platz drei vor. Rostow ist Tabellen-Fünfter.

ZSKA empfängt am 22. November die Werkself aus Leverkusen, die Bayern müssen am folgenden Tag in Rostow antreten. Beide russische Clubs sind in ihren Champions-League-Gruppen derzeit ebenso wie Legia Warschau noch ohne Sieg. Der polnische Meister , der bei Borussia Dortmund antreten muss, setzte sich bei Jagiellonia Białystok mit 4:1 durch.

von dpa

erstellt am 18.Nov.2016 | 22:43 Uhr