Revier hält zusammen : Reaktionen auf die Explosionen am BVB-Bus: «YNWA»

Nach den Explosionen in der Nähe des Mannschaftsbusses von Borussia Dortmund hat der FC Schalke 04 dem BVB seine Solidarität versichert. «In solchen Momenten hält man im Revier fest zusammen», schrieben die Schalker bei Twitter. «#S04 wünscht @MarcBartra gute Besserung, allen Fans eine sichere Heimreise.»

«Wir denken an diesem Abend an alle unsere Freunde beim BVB», schrieb der FC Liverpool bei Twitter. «YNWA». Die Abkürzung steht für «You will never walk alone». Bei den Engländern sitzt der frühere Dortmund-Coach Jürgen Klopp auf der Trainerbank.

Auch der FC Bayern München dürckt dem BVB seine Solidarität aus: «Alles Gute, @MarcBartra und dem gesamten @BVB!», schrieb der Tabellenführer der Bundesliga am Dienstagabend bei Twitter. «Unsere ganze Unterstützung für @BVB und den Wunsch für eine baldige Genesung für @MarcBartra», fügte Bayern-Coach Carlo Ancelotti via Twitter hinzu.

Andere Fußball-Clubs bekundeten ebenfalls ihre Unterstützung und Solidarität: «Geschockt von den Nachrichten aus Dortmund! Wir wünschen dem @BVB und @MarcBartra alles erdenklich Gute!», twitterte Bayer Leverkusen. 1899 Hoffenheim schrieb: «Alles Gute & gute Besserung, @MarcBartra!» Ähnlich äußerte sich der VfL Wolfsburg via Twitter. Auch Zweitligisten wie Hannover 96, der FC St. Pauli oder der 1. FC Nürnberg drückten ihre Anteilnahme aus.

Nationalspieler Ilkay Gündogan hat bestürzt auf die Explosionen gegen seinen Ex-Verein reagiert: «Ich kann es nicht fassen! Ich hoffe es geht euch allen gut @BVB!», schrieb der Mittelfeldspieler vom Premier-League-Club Manchester City

Bundesinnenminister Thomas de Maizière dringt auf Aufklärung: «Meine Gedanken sind bei der Mannschaft», wurde der CDU-Politiker am Dienstagabend über den Twitter-Account seines Ministeriums zitiert. «Jetzt gilt es die Hintergründe aufzuklären. Ich hoffe, dass morgen wieder der Fußball im Mittelpunkt steht.» De Maizière ist auch für Sport zuständig.

Der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, wünscht dem verletzten BVB-Spieler Marc Bartra eine rasche Genesung: «Gute Besserung, @MarcBartra», schrieb Seibert am Dienstagabend bei Twitter. «Große Reaktion der Monaco-Fans. Heute abend stehen alle zum @BVB.»

Bundesjustizminister Heiko Maas zeigt sich entsetzt: «Schockierende Nachricht», schrieb der SPD-Politiker am Dienstagabend bei Twitter. «Unsere Gedanken sind beim @BVB. You'll never walk alone!»

Auch SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz reagiert mit Entsetzen: «Ich bin schockiert», schrieb der SPD-Vorsitzende bei Twitter. Dem verletzten Dortmund-Spieler Marc Bartra wünschte er gute Besserung. «Und allen Fans eine gute und sichere Heimreise!», so Schulz.

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat ebenfalls seine Solidarität ausgesprochen: «Heute stehen alle Sportfans vereint hinter @BVB», teilte Präsident Thomas Bach am Dienstag über den Twitterkanal des IOC mit.

Die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) drückt ihre Anteilnahme aus: «Wünsche @MarcBartra gute Besserung und dem @BVB Team alles erdenklich Gute», schrieb sie im Kurznachrichtendienst Twitter.

Grünen-Chefin Simone Peter zeigt sich schockiert: «Unsere Gedanken sind in Dortmund und bei @MarcBartra», schrieb Peter am Dienstagabend bei Twitter. «Ein Schock!»

Der VfB Stuttgart wünscht BVB-Spieler Marc Bartra eine schnelle Genesung gewünscht: «Wir denken an euch», schrieben die Stuttgarter am Dienstagabend bei Twitter.

Die Einsatzkräfte loben die besonnene Reaktion der Fans: «Großes Lob an alle Stadionbesucher! Ohne Probleme haben fast alle das Stadion verlassen und sind auf dem Heimweg! (...) #Vorbildlich #Danke #Dortmund», schrieb die Dortmunder Polizei im Kurznachrichtendienst Twitter.

von dpa

erstellt am 11.Apr.2017 | 23:00 Uhr