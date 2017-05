399 oder 400? : Verwirrung um Ronaldos Tor-Bestmarke

vergrößern 1 von 1 Foto: Juan Carlos Rojas 1 von 1

Offen blieb aber, ob der portugiesische Weltfußballer im Halbfinal-Hinspiel der Champions League zugleich eine historische Tor-Bestmarke in der ruhmreichen Vereins-Historie erreicht hat. «398, 399 ... 400 Goles!», twitterte Real nach dem Sieg. In den Statistikbüchern wird Ronaldo aber noch mit 399 Treffern geführt. Hintergrund ist ein Spiel vor sieben Jahren gegen Real Sociedad San Sebastian. Damals wurde nach einem Freistoß von Ronaldo der Treffer dem Verteidiger Pepe gutgeschrieben. Real und Pepe selbst sprachen aber Ronaldo das Tor zu. Wie auch immer - am Sonntag kann der Superstar gegen den Abstiegskandidaten Granada auch rein statistisch die 400 vollmachen.

Tweet von Real Madrid

von dpa

erstellt am 03.Mai.2017 | 08:58 Uhr