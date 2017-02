Stark und Skjelbred zurück : Dardai setzt in Dortmund auf frische Kräfte

Hertha-Trainer Pal Dardai will beim Pokal-Achtelfinale in Dortmund auf einige frische Kräfte setzen. Der beim jüngsten 1:0-Sieg gegen den FC Ingolstadt in der Fußball-Bundesliga gesperrte Niklas Stark soll wie auch Per Skjelbred ins Team der Berliner zurückkehren.