Bundesliga : Meister Bayern München besiegt 1. FFC Frankfurt 1:0

Dem deutschen Frauenfußballmeister FC Bayern München ist mit dem 1:0 (1:0) gegen den 1. FFC Frankfurt der fünfte Bundesligasieg in Serie gelungen. Nicole Rolser machte den Erfolg am Sonntag mit ihrem Treffer in der 26. Minute perfekt.