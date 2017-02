Auslosung : Wolfsburg im DFB-Pokal der Frauen gegen FC Bayern

1 von 1 Foto: Carmen Jaspersen 1 von 1

In den drei weiteren Begegnungen empfängt Werder Bremen Vorjahresfinalist SC Sand, der SC Freiburg den 1. FFC Frankfurt und BV Cloppenburg bekommt es mit Bayer Leverkusen zu tun. Die Partien finden am 15. März statt, die beiden Halbfinals am 16. April und das Finale am 27. Mai.

Spielplan DFB-Pokal Frauen

09.Feb.2017