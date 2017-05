Kellermann: «Optimistisch» : Wolfsburger Fußball-Frauen vor drittem Meistertitel

vergrößern 1 von 1 Foto: Uli Deck 1 von 1

Die Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg können am 20. Bundesliga-Spieltag vorzeitig die deutsche Meisterschaft perfekt machen. Das würde dem Tabellenführer aus Niedersachsen mit einem Heimsieg an diesem Mittwoch (18.00 Uhr) gegen die SGS Essen gelingen.

Verfolger Turbine Potsdam dürfte anschließend (20.00 Uhr) beim Abstiegskandidaten Bayer Leverkusen nicht gewinnen. Bei einer Niederlage der Potsdamer würde Wolfsburg ein Remis reichen. Dem VfL wäre der dritte Titel nach 2013 und 2014 in den letzten beiden Saisonspielen dann nicht mehr zu nehmen.

Die Wolfsburgerinnen haben als Spitzenreiter (50 Punkte) sechs Zähler Vorsprung auf Potsdam (44) und sieben auf Titelverteidiger Bayern München (43). «Wir haben einen Riesenschritt gemacht», hatte VfL-Trainer Ralf Kellermann nach dem 3:1-Sieg beim Rivalen aus Potsdam am vergangenen Sonntag erklärt. Er zeigte sich «optimistisch, dass wir es am Ende schaffen».

Äußerst spannend ist noch der Kampf um Platz zwei, der ebenfalls den Einzug in die Champions League der Frauen garantiert. Eine bessere Ausgangsposition verspielten die Münchnerinnen mit dem 2:4 beim 1. FFC Frankfurt. Die Entscheidung könnte am kommenden Sonntag (14.00 Uhr) fallen, wenn der Titelverteidiger aus München zum Top-Duell in Potsdam antritt.

