Champions League : Wolfsburgerinnen nach 1:1 gegen Chelsea im Achtelfinale

Der Bundesligist hatte die erste Partie in London mit 3:0 gewonnen. Die Chelsea Ladies gingen in Wolfsburg durch Eniola Aluko (43.) überraschend in Führung. Der DFB-Pokalsieger behielt aber die Ruhe und markierte durch die Isländerin Sara Gunnarsdottir (80.) den leistungsgerechten Ausgleich gegen den englischen Meister.

VfL Wolfsburg in der Champions League

Twitter VfL Frauen

von dpa

erstellt am 12.Okt.2016 | 20:06 Uhr

