ungeschlagen : Trainer Daum mit Rumänien in Kasachstan nur 0:0

1 von 1 Foto: Mircea Rosca 1 von 1

Drei Tage nach dem überzeugenden 5:0 in Armenien reichte es für die Rumänen in Astana nicht zum Sieg. Sie sind aber weiter ungeschlagen. Mit fünf Punkten behauptet die Daum-Mannschaft zumindest bis zu den Spielen von Polen gegen Armenien und Dänemark gegen Montenegro die Tabellenspitze in der Gruppe E.

von dpa

erstellt am 11.Okt.2016 | 20:28 Uhr