FC Hansa Rostock : Abstimmen für Hansa-Choreo

In den 190 Partien der Hinrunde in der 3. Fußball-Liga gab es nicht nur spannende Spiele, sondern auch sehenswerte Choreografien der jeweiligen Fangruppen zu bewundern. Auf der Internetplattform liga3-online.de läuft noch bis Freitag 12 Uhr eine Abstimmung zur schönsten Choreo – auch die Hansa-Anhänger schafften es mit ihrer Darbietung beim Heimspiel gegen den VfL Osnabrück (15. Oktober) in das Voting. Vor Anpfiff der Partie haben die Fans des FCH mit Papptafeln die Landesflagge von Mecklenburg-Vorpommern gebildet und zeigten die Wappen der größten Städte des Landes gezeigt.

Weitere Nominierte sind: der 1. FC Magdeburg (gegen Eintracht Frankfurt), der MSV Duisburg (gegen Union Berlin), der Hallesche FC (gegen Kaiserslautern), der Chemnitzer FC (gegen Erfurt), der SSV Jahn Regensburg (gegen Münster), Rot-Weiß Erfurt (gegen Halle), VfR Aalen (gegen Bremen II).

>> Hier geht es zur Abstimmung

von Marie Boywitt

erstellt am 03.Jan.2017 | 07:45 Uhr

