Hansa Rostock gegen Rrfurt : Das wird superschwer

1 von 1 Foto: Georg Scharnweber 1 von 1

Nach fünf sieglosen Partien – davon vier Remis – will Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock heute bei Rot-Weiß Erfurt (14 Uhr) in die Erfolgsspur zurückfinden. In den vergangenen beiden Jahren war das Steigerwaldstadion für die Ostseestädter jedoch kein gutes Pflaster, unterlagen sie doch 1:4 und 2:3.

„Uns erwartet ein superschweres Spiel“, sagt denn auch FCH-Trainer Christian Brand, dessen Team sich in dieser Saison allerdings auswärts bislang besser zurechtfindet als zu Hause. Einzig zum Saisonauftakt in Regensburg mussten die Hansestädter eine Pleite auf fremdem Platz einstecken (0:2). Seitdem gab es in sieben Partien drei Siege sowie vier Unentschieden. „Das liegt an der Erwartungshaltung in den Heimspielen, in denen die Jungs das Gefühl haben, etwas Besonderes zeigen zu müssen. Dadurch agieren wir offensiver und verlieren manchmal die Kompaktheit. Passiert dann ein Fehler, sind die Gegner meistens da. So ist das nun einmal in der 3. Liga“, so der 44-Jährige.

Die Thüringer, die bislang drei von acht Heimpartien gewinnen konnten, werden alles daran setzen, mit einem Sieg Hansa in der Tabelle zu überflügeln. „Erfurt wird alles geben, um die Partie für sich zu entscheiden. Sie sind in einer ähnlichen Situation wie wir. Gewinnen sie, stellen sie den Anschluss ans Mittelfeld her. Verlieren sie, machen sie wieder unten mit“, so Brand.

Im Gegensatz zur 1:4-Pleite im Heimspiel gegen Holstein Kiel wird der Rostocker Coach sein Team auf einigen Positionen umstellen. So dürfte Tobias Jänicke, anders als zuletzt, nicht rechts hinten auflaufen, sondern auf die offensive linke Position im Mittelfeld rücken, da für Timo Gebhart die Hinrunde nach einem Muskelfaserriss vorbei ist. Für Jänicke rückt Michael Gardawski von links nach rechts. Als Linksverteidiger wird Christian Dorda eingesetzt.



von

erstellt am 10.Dez.2016 | 08:00 Uhr