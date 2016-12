FC Hansa Rostock : Hansa rutscht wieder aus

vergrößern 1 von 3 Foto: Georg Scharnweber 1 von 3





Statt Spitzengruppe einfach nur graues Mittelmaß: Durch das 1:3 im heimischen Ostseestadion gegen den Chemnitzer FC stürzte der FC Hansa Rostock zum Abschluss der Hinrunde der 3. Fußball-Liga auf Platz 13 ab. Bei einem Sieg wären die Norddeutschen als Fünfter in den Weihnachtsurlaub gegangen. Dies zeigt, wie eng es in dieser Saison in der Liga zugeht.

Auf dem Spielfeld war es am Sonnabend jedoch eine klare Angelegenheit. Der Sieg der ballsicheren Gäste, die im zweifachen Torschützen Anton Fink den überragenden Mann auf dem Platz hatten, war zu keiner Phase in Gefahr. Und letztlich ist zu konstatieren, dass die Rostocker mit den drei Gegentreffern noch gut bedient waren.

Auffällig ist, dass der FC Hansa zu Hause kaum in die Gänge kommt – zwei Erfolge in zehn Heimspielen – und vor allem gegen die Top-Teams wie den VfL Osnabrück (3./1:2), Chemnitz (5./1:3), Holstein Kiel (6./1:4) und Lotte (9./1:3) kaum etwas auf den Rasen bekommt. Jedes Mal führen haarsträubende Fehler zu den Gegentoren, wie auch gegen Chemnitz.

Rasch wurde deutlich, dass einige Kicker nicht ihren besten Tag erwischt hatten: Matthias Henn als Unsicherheitsfaktor in der Verteidigung, Stefan Wannenwetsch mit einer deutlich zu hohen Fehlpassquote und ein nahezu auf sich allein gestellter Marcel Ziemer im Sturm-Zentrum sorgten nicht gerade für den nötigen Spielfluss.

Chemnitz nutzte dies im Stile eines Spitzenteams aus. Nach einem Freistoß bringt CFC-Stürmer Daniel Frahn den Ball unter Begleitschutz von Marco Kofler zur Mitte, wo Jamil Dem einen Schritt schneller als Henn ist – 0:1 (16.). Hansa kam durch Ziemer (10./harmloser Kopfball), Tobias Jänicke (31./ungenaue Hereingabe) und Christian Dorda (34./Distanzschuss) bestenfalls zu Torannäherungen. Trainer Brand reagierte und brachte Aleksandar Stevanovic sowie Hasan Ülker für den indisponierten Wannenwetsch und Kerem Bülbül. Doch auf dem Platz änderte sich wenig. Chemnitz war einfach abgezockter und reifer in der Spielanlage. Fink (1,71 Meter groß) bestrafte Zuordnungsprobleme bei einem Freistoß und köpfte zum 2:0 ein. Ein Fehler von Dorda führte zum 3:0 abermals durch Fink.

Das 1:3 durch Jänicke – per Direktabnahme aus 25 Metern – war zwar der schönste Treffer des Tages, konnte die Rostocker aber dennoch nicht trösten.

Trainerstimmen

Christian Brand (Hansa): Glückwunsch an Chemnitz zum verdienten Sieg. Wenn wir solche Fehler machen wie heute, dann hat man keine Chance, ein Spiel erfolgreich zu gestalten. Wir haben bei allen Toren Fehlern gemacht - trotzdem möchte ich der Mannschaft keinen großen Vorwurf machen. Wir haben gut begonnen und Druck gemacht, aber nach dem 0:1 waren wir verunsichert und hatten viele Unzulänglichkeiten im Spiel. Chemnitz hat unsere Fehler gnadenlos ausgenutzt.

Sven Köhler (Chemnitzer FC): Es war für uns heute wichtig, nach den zwei Niederlagen zuletzt wieder eine gute Leistung als Wiedergutmachung abzuliefern. Wir haben von Beginn an sehr strukturiert gespielt und sind verdient in Führung gegangen. Die Mannschaft hat dann in Hälfte zwei weiter die Situationen gut genutzt, die sich geboten haben und das Spiel souverän nach Hause gebracht.

erstellt am 18.Dez.2016 | 21:00 Uhr