Fußball-Drittligist : NNN und Hansa gehen in eine neue Runde

Die Partnerschaft zwischen den Norddeutschen Neuesten Nachrichten und dem FC Hansa Rostock geht erneut in die Verlängerung.

Die bereits seit Sommer 2012 bestehende Medienpartnerschaft zwischen dem medienhaus:nord, zu dem die Norddeutschen Neuesten Nachrichten gehören, und dem FC Hansa wird bis zum 30.06.2018 verlängert.

Im Vorfeld der Auswärtspartie des FCH bei Holstein Kiel verkündeten der Geschäftsführer des medienhaus:nord, Andreas Gruczek, und der Vorstandsvorsitzende der Hanseaten Robert Marien die Fortsetzung der Zusammenarbeit auch in der kommenden Saison 2017/2018.

„Mit den NNN verbindet uns eine sehr gute Partnerschaft, die über die Jahre gewachsen ist. Wir freuen uns, dass wir in unsere nun schon sechste gemeinsame Saison gehen werden. Mit der Verlängerung bringen wir weitere Kontinuität in diese erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit, von der vor allem Fans und Leser profitieren sollen. So wird es in der neuen Saison erstmals auch eine Hansa-App geben, die wir zusammen mit unserem Medienpartner entwickelt haben und gemeinschaftlich betreuen werden“, so Robert Marien, Vorstandsvorsitzender des FC Hansa.

Auch in der kommenden Spielzeit erwarten die Leser in den Medien des medienhaus:nord ausführliche Hintergrundberichte, Gewinnspiele und vieles mehr rund um den Traditionsverein. Dazu gehören die umfassende Berichterstattung zu den Heim- und Auswärtsspielen sowie aus dem Trainingslager des FC Hansa, Interviews mit Spielern und Trainern, Tippspiele sowie Verlosungen von Eintrittskarten für die Heimspiele im Ostseestadion.

„Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer Medienpartnerschaft, denn der FC Hansa ist genauso wie unser Verlag mit den Menschen in der Region eng verbunden. Mit unseren Ausgaben wollen wir neben Fakten täglich auch Emotionen transportieren – dafür bietet Hansa ein großes Themenfeld. Unseren interessierten Lesern können wir exklusive Hintergrundberichte, Gewinnspiele und vieles mehr rund um den F.C. Hansa Rostock präsentieren. Für „das Finale“ der laufenden und vor allem für die neue Saison wünschen wir dem Verein sportliche Erfolge, viele Zuschauer und uns viele spannende Geschichten“, sagt Andreas Gruczek, Geschäftsführer medienhaus:nord.