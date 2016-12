FC Hansa Rostock : Schuhen vermisst letzte Galligkeit

1 von 1 Foto: Georg Scharnweber 1 von 1

Für Hansas Schlussmann Marcel Schuhen bedeuten die Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Holstein Kiel (1:4) sowie die zuvor vier Unentschieden in Serie (jeweils 1:1) nur noch Platz drei in der Weiße-Weste-Tabelle der aktuellen 3. Fußball-Liga. „Ich glaube, man muss vor allem das Kiel-Spiel nehmen, in dem wir viele Tore in einer Partie kassiert haben. Davor war es immer nur eines, darunter auch Elfmeter und Sonntagsschüsse – das ist manchmal einfach so. Aber gegen Kiel, das war einfach zu viel. Wenn du gleich vier Gegentreffer kriegst, dann ist was falsch gelaufen. Nach dem Spiel war ich natürlich erst angefressen, aber danach auch irgendwie froh, dass es vielleicht ein Hallo-Wach-Effekt war“, gesteht der 23-Jährige.

Er hofft auf eine ähnliche Kehrtwende wie nach der Heimpleite gegen die Sportfreunde Lotte (1:3) im September. Im Anschluss holten die Hanseaten drei Siege in Folge und konnten nach einer Niederlage gegen Osnabrück (1:2) sogar den Tabellenführer und bis dato zu Hause ungeschlagenen MSV Duisburg mit 1:0 besiegen. „Deswegen ist eine solche Niederlage manchmal besser, als wenn wir noch viermal remis gespielt hätten“, ergänzt Schuhen und erklärt auch gleich, wie die Erfolge zurückkehren können: „Wir müssen wieder aus unserer Kompaktheit kommen und uns auf unsere Stärken besinnen. Trotz kreativem und schönem Fußball geht es halt ums Ergebnis. Unsere Stärke ist, dass wir kompakt stehen und dann über unsere schnellen Spieler Tore machen.“

Der Fokus sollte dennoch bei allen Akteuren auch auf die Defensive gerichtet sein, dies wurde auch bei der Spieltagsbesprechung am Sonntag dargelegt. „Wir hatten eine ganz gute Ansprache vom Trainer und auch untereinander. Es geht darum, dass man diese letzte Galligkeit hat, die Tore zu verteidigen – und das muss ganz klar wieder auf den Plan kommen“, so Schuhen. Der Keeper ist sich sicher, dass die Marschroute bereits gegen Rot-Weiß Erfurt (Sonnabend 14 Uhr) umgesetzt wird – dann kann er auch eine neue Weiße-Weste-Serie starten. „Man sagt ja immer, wenn man zu null spielt, hat man schon einen Punkt sicher, aber wenn wir 3:2 gewinnen, ist es mir lieber als ein 0:0, weil es dann drei Punkte gibt. Dennoch strebe ich an, oft zu null zu spielen, weil ich glaube, dass es für die Saison ganz, ganz wichtig ist. Denn wir holen unsere Punkte, wenn wir gut stehen, und wir haben die Qualität vorn, um auch mal einen zu machen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg – in den nächsten beiden Spielen und dann auch in der Rückrunde“, sagt Marcel Schuhen.



