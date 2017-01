Intensive Vorbereitung : Hasenhüttl: Werden in einer Top-Verfassung auflaufen

RB Leipzig wird nach Auffassung von Trainer Ralph Hasenhüttl in einer Top-Verfassung die erste Partie nach der Winterpause am Samstag gegen Eintracht Frankfurt bestreiten. In einem Interview auf der Vereins-Homepage sagte der Coach, die Vorbereitung sei kurz und stimmig gewesen.