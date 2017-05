Mathenia dabei : HSV will im Abstiegsduell gegen Mainz «zusammenrücken»

Mit dem genesenen Torhüter Christian Mathenia und dem Teamgeist vom Trainingscamp in Rotenburg geht Fußball-Bundesligist Hamburger SV in das Abstiegsduell am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den FSV Mainz 05.