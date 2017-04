Leverkusens Coach optimistisch : Korkut glaubt: Mannschaft hat Saison noch nicht abgehakt

vergrößern 1 von 1 Foto: Hendrik Schmidt 1 von 1

Seit dem 6. März hat Tayfun Korkut bei Bayer Leverkusen eine Aufgabe, an deren Lösung er noch immer arbeitet. Neue Impulse sollte der 43 Jahre alte Fußball-Lehrer setzen - mit wenig Ertrag bislang.

Die Bilanz des Roger-Schmidt-Nachfolgers in sechs Pflichtspielen: ein Sieg beim 2:0 in Darmstadt, zwei Niederlagen, drei Unentschieden. «Ich habe nicht das Gefühl, dass die Mannschaft die Saison schon abgehakt hat», sagte Korkut trotzdem. Und betonte vor dem Bundesliga-Topspiel am Samstag gegen Bayern München eines mit Nachdruck: «Wir wissen, dass die Ergebnisse nicht das widerspiegeln, was auf dem Platz war.»

Er weiß aber auch: Verliert sein Team gegen den Rekordmeister, könnte die Lage ernsthaft bedrohlich werden. Denn als Zwölfter hat Bayer bei 35 Zählern lediglich sechs Punkte Abstand auf den Relegationsplatz - und nur sieben auf den direkten Abstiegsrang 17.

«Ich erwarte ein absolutes Spitzenspiel, unabhängig von unserer Tabellensituation», sagte Korkut. Auf Angreifer Chicharito muss Bayer verzichten. Der 28 Jahre alte Mexikaner bestritt zwar am Freitag das komplette Mannschaftstraining, wird aber trotzdem nicht zum Kader gehören. «Die letzten Prozente fehlen. Und wir müssen an die Gesundheit des Spielers denken», sagte Korkut. Chicharito hat nach wie vor mit den Folgen von Muskelbeschwerden zu kämpfen.

Dass die Bayern nur eines der zurückliegenden sieben Erstliga-Gastspiele in Leverkusen gewannen, spielt in den Überlegungen Korkuts keine Rolle. «Das Bayern-Gen kennt man: Die wollen kein Spiel verlieren. Wir wissen, dass wir gegen die absolute Top-Mannschaft Deutschlands spielen», sagte er.

von dpa

erstellt am 14.Apr.2017 | 16:08 Uhr