Viertes Remis für den FCK : Lautern nur 0:0 gegen Aue - 1860 verliert in Bochum

Gegen den Tabellen-Vorletzten FC Erzgebirge Aue kamen die Pfälzer am Samstag vor 21 463 Zuschauern nicht über ein 0:0 hinaus und damit im vierten Spiel nacheinander nur zu einem Unentschieden. Mit nunmehr 19 Punkten fielen die Roten Teufel in der Tabelle auf den 13. Platz zurück, Aue blieb mit zwölf Zählern auch nach dem 16. Spieltag auf einem Abstiegsrang. In einer schwachen Partie konnten sich die Sachsen zumindest auf ihre starke Abwehr verlassen. Die Offensivbemühungen der Gäste endeten aber ähnlich kläglich wie die des FCK, der nun schon 316 Minuten ohne Tor ist.

Am Samstag verloren die «Löwen» beim VfL Bochum mit 0:1 (0:0) und haben nur zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Die Bochumer beendeten Dank des Tores von Russell Canouse (78. Minute) eine Negativserie von zuletzt vier Spielen ohne Sieg. Trotz einer schwachen Vorstellung verbesserte sich das Team von VfL-Trainer Gertjan Verbeek, der wegen einer Unsportlichkeit ab der 31. Minute das Spiel von der Tribüne aus verfolgen musste, nach dem vierten Heimsieg der Saison auf den elften Tabellenplatz.

von dpa

erstellt am 10.Dez.2016 | 17:19 Uhr