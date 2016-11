Lübzer Pils Futsalmasters : Livestream zur Gruppenauslosung im Verlagshaus

Im Verlagshaus des medienhaus:nord findet am Mittwoch ab 13.30 Uhr die Auslosung zum "Lübzer Pils Futsalmasters" des LFV M.-V. statt. Das Hallenturnier mit acht Teams steigt am 28. Dezember in Schwerin.