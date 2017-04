Juve trifft auf Monaco : Madrid-Derby: Real in der Königsklasse gegen Atlético

vergrößern 1 von 1 Foto: Alberto Martin 1 von 1

Das andere Halbfinale bestreiten BVB-Bezwinger AS Monaco und der italienische Meister Juventus Turin, wie die Auslosung im schweizerischen Nyon ergab. Real mit dem deutschen Fußball-Weltmeister Toni Kroos, das im Viertelfinale den FC Bayern München besiegt hatte, hat zunächst Heimrecht und will als erstes Team seinen Titel in der Champions League verteidigen.

Juventus Turin mit Weltmeister Sami Khedira - Finalist von 2015 - darf nach dem Viertelfinal-Erfolg über den FC Barcelona gegen den Tabellenführer der französischen Ligue 1 zuerst auswärts antreten. Die Halbfinal-Hinspiele finden am 2. und 3. Mai statt, die Rückspiele eine Woche später. Die Sieger treffen im Endspiel am 3. Juni (20.45 Uhr) National Stadium of Wales in Cardiff aufeinander.

Siegerliste Champions League

Endspiel in Cardiff

Statistik-Handbuch zur Champions League

Infos zur Halbfinal-Auslosung

Die vier Halbfinalisten

Auslosung in der Übersicht

von dpa

erstellt am 21.Apr.2017 | 12:30 Uhr