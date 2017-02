Zukunft: Bundesliga-Coach : Klose rät Götze: «Muss sich weiterentwickeln und lernen»

Deutschlands Rekordtorschütze Miroslav Klose glaubt weiter an eine gute Zukunft von Mario Götze in der Fußball-Nationalmannschaft. Allerdings müsse der in Dortmund zuletzt nicht berücksichtigte WM-Siegtorschütze an sich arbeiten.