Nach über einem Jahr : Schweinsteiger bei ManUnited wieder in Startelf

Für die Partie in der vierten Runde des FA-Cups gegen Wigan Athletic berief Trainer José Mourinho den Mittelfeldspieler zum ersten Mal in dieser Saison in seine erste Elf. Schweinsteiger stand unter dem Portugiesen zuletzt meist überhaupt nicht im Kader und wurde in dieser Spielzeit bislang lediglich zweimal in den Pokalwettbewerben eingewechselt.

Zum letzten Mal in der Startelf von United stand der 32 Jahre alte frühere Kapitän der deutschen Nationalmannschaft am 9. Januar 2016. Beim 1:0 im FA Cup gegen den Drittligisten Sheffield United verletzte sich Schweinsteiger am Knie und fiel danach aus.

erstellt am 29.Jan.2017 | 16:45 Uhr