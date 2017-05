Nur 2:2 in LA : Schweinsteiger und Chicago verspielen Vorsprung

vergrößern 1 von 1 Foto: Angel Marchini 1 von 1

Das Team um den deutschen Fußball-Weltmeister musste sich bei den Los Angeles Galaxy trotz einer 2:0-Führung noch mit einem 2:2 (2:0) begnügen. In den beiden Partien zuvor hatte es jeweils Niederlagen für Chicago gegeben. «Leider kein Sieg heute. Das Team hat in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt», twitterte Schweinsteiger. David Accam (13.) brachte per Foulelfmeter die Gäste in Führung, drei Minuten später erhöhte der serbische Stürmer Nemanja Nikolic mit seinem sechsten Saisontreffer auf 2:0.

Für LA Galaxy, bei denen der Ex-Schalker Jermaine Jones in der 43. Minute wegen einer Verletzung ausgewechselt werden musste, schafften Verteidiger Daniel Steres (56.) und Giovani dos Santos (65.) nach der Pause mit ihren Treffern noch ein Remis.

Nach dem Unentschieden ist Chicago mit 12 Punkten Tabellensechster von elf Mannschaften in der Eastern Conference. Chicago trifft am kommenden Samstag auf Seattle Sounders.

von dpa

erstellt am 07.Mai.2017 | 08:13 Uhr