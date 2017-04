1:2 gegen New York Red Bulls : Schweinsteiger verliert erneut mit Chicago Fire

vergrößern 1 von 2 Foto: Angel Marchini 1 von 2

Das Team um den Weltmeister unterlag 1:2 (0:1) bei den New York Red Bulls. Chicago ist durch die Niederlage auf Platz sieben in der Eastern Conference abgerutscht. New York hingegen steht nach dem dritten Heimsieg in Serie auf Platz zwei.

Bradley Wright-Phillips brachte die Gastgeber in der 37. Minute in Führung. Chicagos Nemanja Nikolić erzielte nach knapp einer Stunde den Ausgleich, doch nur etwas mehr als zehn Minuten später platzierte Kemar Lawrence den Ball im langen Eck und sicherte New York damit den Sieg.

Für Chicago geht es im letzten von drei Auswärtsspielen nacheinander nächstes Wochenende an die US-Westküste. Dort trifft die Mannschaft auf die LA Galaxy mit dem früheren Schalker Jermaine Jones.

MLS Spiel-Statistik

von dpa

erstellt am 30.Apr.2017 | 08:16 Uhr