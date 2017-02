Am 10. Februar : UEFA will Kandidaten für Exekutiv-Posten bekanntgeben

1 von 1 Foto: Martin Schutt 1 von 1

Die Anwärter auf einen Platz in der Regierung des Kontinentalverbands sollen am 10. Februar verkündet werden, teilte die UEFA auf dpa-Anfrage mit. Die Exekutive trifft sich am Vortag in Nyon.

Grindel will sich beim UEFA-Kongress am 5. April in Helsinki den Delegierten der Nationalverbände zur Wahl stellen, er könnte den Platz des gesperrten früheren Chefs des Deutschen Fußball-Bunds, Wolfgang Niersbach, einnehmen. Insgesamt läuft die vierjährige Amtszeit von sieben weiteren Mitgliedern der UEFA-Exekutive aus, darunter der Vizepräsidenten Marios Lefkaritis aus Zypern, Giancarlo Abete aus Italien und Michael van Praag aus den Niederlanden.

Einer Wahl von Grindel in den Rat des Weltverbands FIFA beim UEFA-Kongress in Finnland dürfte nichts im Wege stehen. Er ist der einzige Kandidat auf den Posten mit zunächst zweijähriger Amtszeit. Dieser Platz war freigeworden, nachdem Niersbach im Anschluss an die Bestätigung der Einjahressperre durch die FIFA-Berufungskommission seine verbliebenen Ämter aufgegeben hatte.

