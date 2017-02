Fußball : 1. FC Kaiserslautern

Gründungsdatum 2. Juni 1900 Anschrift Fritz-Walter-Straße 1 67663 Kaiserslautern Stadion Fritz-Walter-Stadion (49 780 Plätze) Vereinsfarben rot-weiß Vorstandsvorsitzender Thomas Gries Sportvorstand Uwe Stöver Cheftrainer Tayfun Korkut (seit 15. Juni 2016) Mitglieder ca. 19 000 Größte Erfolge: Deutscher Meister 1951, 1953, 1991, 1998 DFB-Pokal 1990, 1996 Homepage www.fck.de Twitter https://twitter.com/rote_teufel Facebook https://www.facebook.com/1FCKaiserslautern Instagram https://www.instagram.com/1fckaiserslautern1900/

Nach seinem überraschenden Engagement in der Bundesliga bei Hannover 96 gewann Tayfun Korkut erst einmal Abstand vom intensiven Trainergeschäft. Über ein Jahr später hat der Deutsch-Türke nun die Herausforderung Kaiserslautern in Angriff genommen. Mit schmalem Geldbeutel ausgestattet, fehlen dem Verein die großen Namen. Die Gelegenheit für Korkut, seinen Stil zu etablieren. Mit offensivem Fußball will der ehemalige Profi die Fans des Verein überzeugen.

Der Star: Daniel Halfar

Daniel Halfar hat sich als erhoffter Führungsspieler etabliert. Der Mittelfeldspieler wird erneut die Kapitänsbinde tragen und der Mannschaft ein Gesicht geben. Der Werdegang des ehemaligen Kölners mit Bundesliga-Erfahrung ist eng mit dem «Betzenberg» verbunden. Im Alter von zehn Jahren spielte er in der Jugend erstmals für den 1. FCK und entwickelte sich dort zum Profi.

Das Ziel: Anspruch erfüllen

Den Anspruch des deutschen Meisters von 1998 brachte Korkut mit dem Satz «Der 1. FCK gehört in die Bundesliga» auf den Punkt. Eine klare Zielvorgabe für die anstehende Saison gibt es aber nicht. «Wir werden von Woche zu Woche denken und versuchen die besten Voraussetzungen zu schaffen, damit die Mannschaft an ihre maximale Leistung kommt», sagt Korkut. Die langfristige Erfüllung des Traums sei aber schwer und steinig.

Das Aufgebot:

Tor: 1* André Weis, 22 Julian Pollersbeck

Abwehr: 3 Tim Heubach, 4 Patrick Ziegler, 5 Ewerton, 21 Philipp Mwene, 23 Mensur Mujdẑa, 29 Stipe Vucur, 34 Naser Aliji

Mittelfeld: 6 Alexander Ring, 10 Zoltán Stieber, 17 Max Dittgen, 18 Chrisoph Moritz, 19 Marcel Gaus, 24 Marlon Frey, 28 Daniel Halfar, 38 Nils Seufert, 0 Sebastian Kerk

Angriff: 9 Lukas Görtler, 11 Jacques Zoua, 14 Sebastian Jacob, 20 Kacper Przybylko, 30 Erik Wekesser, 35 Osayamen Osawe, 37 Nicklas Shipnoski

* Zahl ist jeweils die Rückennummer

(Stand: August 2016)

erstellt am 01.Feb.2017 | 10:12 Uhr