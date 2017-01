Siege im Trainingslager : 1860 gewinnt Testspiele unter Neu-Coach Pereira

1 von 1 Foto: Andreas Gebert 1 von 1

Vormittags gab es im Trainingszentrum in Troía zunächst ein 3:0 (1:0) gegen die zweite Mannschaft von Sporting Lissabon. Nachmittags folgte ein weiteres 3:0 (2:0) gegen den portugiesischen Drittligisten Real Sport Clube. Beim Sieg gegen Sporting erzielten Jan Mauersberger, Ivica Olic mit einem Foulelfmeter und Romuald Lacazette die Tore. In der zweiten Partie trafen Rodnei, Michael Liendl per Elfmeter und Karim Matmour. Beim zweiten Test gab der lange verletzte Brasilianer Ribamar ein kurzes 30-Minuten-Debüt.

Der 48-jährige Pereira bereitet die abstiegsbedrohten «Löwen» in einem 16 Tage dauernden Wintercamp im Übungszentrum von Portugals Starcoach José Mourinho auf die Rückrunde vor. Der international erfahrene Pereira will die Sechziger erst zum Klassenverbleib führen und danach möglichst rasch zurück in die Bundesliga.

von dpa

erstellt am 12.Jan.2017 | 18:50 Uhr