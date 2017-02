Heimniederlage : 2:3 gegen Nürnberg: Heidenheim rutscht ab

Der 1. FC Heidenheim hat den Anschluss an die Aufstiegsplätze in der 2. Fußball-Bundesliga verloren. Dem 1. FC Nürnberg unterlag die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt am Samstag 2:3 (1:1).