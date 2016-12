Westderby : Bielefeld verlässt Abstiegszone: 1:0 gegen Bochum

1 von 1 Foto: Friso Gentsch 1 von 1

Vor 17 479 Zuschauern in der Schüco-Arena traf Andreas Voglsammer in der 16. Minute zum hart erkämpften und am Ende glücklichen Erfolg über die lange Zeit gleichwertigen Gäste. Für den VfL zeigt die Formkurve dagegen weiter nach unten. Nach nur einem Sieg in den vergangenen sieben Ligapartien rückt die Gefahrenzone immer näher.

von dpa

erstellt am 04.Dez.2016 | 15:33 Uhr