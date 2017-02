Fußball : Dynamo Dresden

1 von 1 1 von 1

Gründungsdatum 12. April 1953 Anschrift Lennestraße 12 01069 Dresden Stadion DDV-Stadion (32 066 Plätze) Vereinsfarben schwarz-gelb Präsident Andreas Ritter Cheftrainer Uwe Neuhaus (seit 1. Juli 2015) Mitglieder ca. 17 150 Größte Erfolge: Aufstieg in 1. Bundesliga 2016 Homepage http://www.dynamo-dresden.de

Nach zwei Jahren führte Uwe Neuhaus Dynamo innerhalb kürzester Zeit an die Spitze der 3. Liga. Dem 56-jährige Westfalen gelang in seinem ersten Jahr in Dresden der souveräne Aufstieg. In der 2. Liga trifft Neuhaus auf seinen Ex-Club Union Berlin. 2009 führte er die Berliner ebenfalls zurück in den Profifußball.

Der Star: Pascal Testroet

Nach dem Abgang von Toptorjäger Justin Eilers zu Werder Bremen ist Pascal Testroet Stürmer Nummer eins bei Dynamo. Testroet hatte mit 18 Toren maßgeblichen Anteil am Aufstieg der Sachsen. Der 25-Jährige verlängerte im Sommer seinen ursprünglich bis 2018 gültigen Vertrag um ein weiteres Jahr. «Wir sind überzeugt, dass Pascal seine Entwicklung noch nicht abgeschlossen hat. Insofern hat diese Entscheidung auch einen gewissen Symbolcharakter für die nächsten Schritte, die wir gehen wollen», sagte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge.

Das Ziel: Klassenverbleib

18 000 Dauerkarten verkaufte der Club für die neue Saison - Vereinsrekord. Die Begeisterung in Dresden für Dynamo ist enorm. Sportlich wird der Aufsteiger in der 2. Liga um den Klassenerhalt kämpfen.

Das Aufgebot:

Tor: 1* Markus Schubert, 14 Jean-Francois Kornetzky, 24 Patrick Wiegers, 25 Marvin Schwäbe

Abwehr: 3 Marc Wachs, 4 Giuliano Modica, 7 Niklas Kreuzer, 8 Nils Teixeira, 16 Philip Heise, 18 Jannik Müller, 20 Fabian Müller, 21 Hendrik Starostzik, 23 Florian Ballas, 28 Niklas Landgraf

Mittelfeld: 5 Manuel Konrad, 6 Marco Hartmann, 10 Marvin Stefaniak, 11 Alas Aosman, 17 Andreas Lambertz, 29 Robin Fluß, 33 Marcel Hilßner, 36 Niklas Hauptmann, 38 Tom Hagemann, 40 Erich Berko

Angriff: 30 Stefan Kutschke, 31 Marcos Álvarez, 37 Pascal Testroet

* Zahl ist jeweils die Rückennummer

(Stand: Februar 2017)

von dpa

erstellt am 01.Feb.2017 | 09:45 Uhr