Gebürtiger Düsseldorfer : Fortuna will Klaus Allofs für Aufsichtsrat gewinnen

In der «Bild»-Zeitung kündigte Aufsichtsratschef Reinhold Ernst Gespräche mit dem gebürtigen Düsseldorfer an, Allofs erklärte zumindest Gesprächsbereitschaft. «Wir werden mit Klaus Allofs darüber sprechen», sagte Ernst über einen möglichen Einstieg des Ex-Nationalspielers in den Aufsichtsrat.

Allofs, der von 1999 bis 2012 bei Werder Bremen und von 2012 bis 2016 beim VfL Wolfsburg in der sportlichen Leitung arbeitete, sagte: «Für die Zukunft schließe ich nicht aus, mich bei Fortuna einzubringen. Da bin ich groß geworden, da sind meine Wurzeln. Aber erst mal muss man reden.» Konkret werden wollte der 60-Jährige noch nicht: «Ich fände es unfair, mich in Fortunas aktuell kritischer Situation zu so was zu äußern. Deshalb wird man mich jetzt auch nicht bei Düsseldorfer Spielen im Stadion sehen.»

Artikel bei bild.de

von dpa

erstellt am 26.Apr.2017 | 10:42 Uhr