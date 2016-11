2:1 gegen Bielefeld : Greuther Fürth feiert Last-Minute-Sieg bei Radoki-Debüt

1 von 1 Foto: Timm Schamberger 1 von 1

Der eingewechselte Zlatko Tripic sorgte mit einem Kontertor in der 90. Minute für den späten Erfolg nach dem Trainerwechsel. Fürths Nicolai Rapp hatte sein Team in Führung geschossen (30.), vor 7305 Zuschauern per Eigentor (77.) dann aber fast um den Erfolg gebracht. Bielefeld kassierte im zweiten Spiel unter Neu-Trainer Jürgen Kramny die erste Niederlage.

