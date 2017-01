Zum FSV Frankfurt : Morabit wechselt von Heidenheim in die dritte Liga

1 von 1 Foto: Uwe Anspach 1 von 1

Nach Angaben der Frankfurter unterschrieb der gebürtige Franzose mit marokkanischen Wurzeln für zweieinhalb Jahre. Der 28-Jährige war vor seiner Zeit in Heidenheim unter anderem beim VfL Bochum, bei Rot-Weiß Erfurt und Eintracht Braunschweig aktiv. Er erzielte bislang 7 Tore in 59 Partien in der 2. Bundesliga sowie 26 Treffer in 135 Drittliga-Einsätzen. Zuletzt war er in Heidenheim kaum noch zum Zug gekommen.

