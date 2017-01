Fünf Profis fehlen : Neu-Coach Pereira leitet erstes 1860-Training

1 von 1 Foto: Tobias Hase 1 von 1

Verzichten musste er dabei auf fünf Spieler: Die Brasilianer Lucas Ribamar und Rodnei werden erst im Laufe des Tages aus ihrem Urlaub zurückerwartet. Auch Ivica Olic wegen eines Magen-Darm-Infekts und dessen ebenfalls angeschlagener Stürmerkollege Sascha Mölders verpassten das erste Training. Victor Andrade verzichtet nach seinem Kreuzbandriss auf den Portugal-Trip.

Auf der luxuriösen Trainingsanlage «One Troia Training Center» von Star-Trainer José Mourinho in der Nähe von Setúbal bereitet sich 1860 von Mittwoch an 16 Tage lang auf die Rückrunde vor. An der Atlantik-Küste sind vier Testspiele geplant. Der Rückrundenauftakt in der 2. Bundesliga steigt dann am 27. Januar gegen die SpVgg Greuther Fürth.

von dpa

erstellt am 03.Jan.2017 | 14:38 Uhr

