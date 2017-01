Fußball : TSV 1860 München

Gründungsdatum 17. Mai 1860 Anschrift Grünwalder Straße 114 81547 München Postanschrift Postfach 90 10 65 81510 München Stadion Allianz-Arena (75 000 Plätze) Vereinsfarben weiß-blau Präsident Peter Cassalette Sportdirektor Thomas Eichin Cheftrainer Vítor Pereira (seit 18. Dezember 2016) Mitglieder ca. 19 400 Größte Erfolge: Deutscher Meister 1966 DFB-Pokal 1942, 1964 Homepage www.tsv1860.de Twitter https://twitter.com/TSV1860 Facebook https://www.facebook.com/TSV1860 Instagram https://www.instagram.com/tsv1860/

Nach einer verkorksten Hinrunde wurde der international erfahrene Portugiese Vítor Pereira als Nachfolger des gefeuerten Kosta Runjaic erwählt. «Wir sind froh, dass wir mit der Unterstützung von unserem Hauptgesellschafter Hasan Ismaik einen absoluten Hochkaräter wie Vitor Pereira für uns gewinnen konnten», erklärte Präsident Peter Cassalette. Geschäftsführer Anthony Power sprach vom «absoluten Wunschtrainer» mit einem unglaublichen Willen: «Wir denken, dass er perfekt zu unserem Verein passt.»

Der Star: Ivica Olic

Der Kroate ist zurück in München. Nicht beim großen FC Bayern, sondern beim Stadtrivalen. Im Spätherbst seiner Karriere will Olic es noch einmal in der 2. Bundesliga wissen. In 238 Erstliga-Spielen erzielte der Offensiv-Altmeister 72 Tore. Eichin bescheinigte dem 36-Jährigen eine «Top-Fitness» und eine «sehr gute Athletik». Nach Ende seines Vertrags in Hamburg war Olic vertragslos. In München besitzt er aus seiner Bayern-Zeit sogar noch ein Haus.

Das Ziel: Weniger Drama

Eine erneute Spielzeit mit Abstiegsdrama und Chaos in der Führungsetage soll dringend vermieden werden. Trainer Runjaic strebt eine sorgenfreie Saison an. In den vergangenen beiden Jahren waren die «Löwen» jeweils nur knapp dem Absturz in die Drittklassigkeit entgangen.

Das Aufgebot:

Tor: 1* Vitus Eicher, 21 Jan Zimmermann, 24 Stefan Ortega

Abwehr: 2 Jan Mauersberger, 3 Maximilian Wittek, 4 Kai Bülow, 16 Marnon Busch, 17 Ohis Felix Uduokhai, 20 Rodnei, 22 Filip Stojkovic, 30 Milos Degenek, 37 Sertan Yegenoglu

Mittelfeld: 5 Fanol Perdedaj, 7 Daylon Claasen, 8 Karim Matmour, 10 Michael Liendl, 11 Daniel Adlung, 15 Goran Sukalo, 18 Nico Karger, 19 Florian Neuhaus, 23 Nicholas Helmbrecht, 33 Levent Aycicek, 38 Romuald Lacazette

Angriff: 9 Stefan Mugosa, 12 Lucas Ribamar, 13 Sascha Mölders, 14 Kristián Simon, 27 Moritz Heinrich, 31 Victor Andrade, 40 Ivica Olic

* Zahl ist jeweils die Rückennummer

(Stand: Dezember 2016)

von dpa

erstellt am 12.Jan.2017 | 18:57 Uhr