Mittelfußbruch : Unions Parensen fällt mehrere Wochen lang aus

Diese Diagnose erfolgte nach der ärztlichen Untersuchung am Freitag. Am Montag soll Parensen operiert werden. Im Heimspiel am Samstag (13.00 Uhr) gegen Fortuna Düsseldorf wird auch Torjäger Collin Quaner fehlen. Der gebürtige Düsseldorfer hatte sich ebenfalls im Pokalmatch beim BVB eine Oberschenkelverletzung zugezogen.

von dpa

erstellt am 28.Okt.2016 | 15:46 Uhr