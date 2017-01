Dopingskandal im Biathlon : Generalsekretärin Resch schließt Russland-Sperre nicht aus

vergrößern 1 von 2 Foto: Hendrik Schmidt 1 von 2

«Diese Konsequenzen sind für die Zukunft nicht ausgeschlossen. Die hängen aber davon ab, was wir noch rausfinden werden», sagte die Juristin dem ZDF. Weil im zweiten McLaren Report um mutmaßliches russisches Staatsdoping insgesamt 31 russische Skijäger genannt worden waren, darunter auch noch im Weltcup aktive, rumort es in der Biathlon-Szene gewaltig. Den Athleten ist das derzeitige Agieren des Weltverbandes IBU nicht entschlossen genug.

Frankreichs Star Martin Fourcade hatte daher sogar einen Boykott ins Spiel gebracht, dieser ist nach einem Treffen der Athleten am Mittwoch aber vom Tisch. Bisher sind nur die zurückgetretene Olga Wiluchina und Jana Romanowa vorläufig gesperrt worden. Gegen 29 namentlich noch nicht bekannte Russen laufen Ermittlungen.

Auf der letzten außerordentlichen IBU-Vorstandssitzung war «erstmal nur über die Maßnahmen bezüglich der Events in dieser Saison gesprochen worden und wie die Verfahren im Moment erstmal eingeleitet werden», sagte Resch. Den Weltcup in Tjumen im März und die Junioren-WM in Februar in Ostrow hatten die Russen zurückgegeben.

von dpa

erstellt am 05.Jan.2017 | 12:09 Uhr