WM-Endspurt : Hamilton will kein übertriebenes Wagnis eingehen

vergrößern 1 von 2 Foto: Srdjan Suki 1 von 2

«Ich denke nicht, dass ich mehr Risiko eingehen werde als ich es sonst tue», sagte der britische Mercedes-Pilot vor dem drittletzten Grand Prix dieser Saison am Sonntag in Mexiko-Stadt. Sein Stallrivale Rosberg kann bei einem eigenen Sieg und höchstens einem zehnten Platz von Hamilton vorzeitig erstmals Weltmeister werden.

«Ich gehe das Rennen genauso an, wie ich auch die letzten Rennen angegangen bin. Vielleicht bin ich jetzt ein wenig gelassener, weil ich akzeptiert habe, dass es Dinge gibt, die außerhalb meiner Macht liegen», erzählte Hamilton, der in dieser Saison immer wieder mit technischen Problemen an seinem Silberpfeil zu kämpfen hatte.

Sein Ziel für den Saisonendspurt ist klar. «Ich will einfach sicherstellen, dass ich diese Rennen gewinne», versicherte Hamilton, der zuletzt in den USA nach fast drei Monaten wieder einen Grand Prix für sich entscheiden konnte.

Streckeninfos

Reifenwahl

Informationen zu Mexiko

Geschichte des Autódromo Hermanos Rodríguez

von dpa

erstellt am 28.Okt.2016 | 07:19 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen