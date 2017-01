FAQ: Handball WM 2017 : Stars, Favoriten und der WM-Modus: Handball-Fest trotz TV-Chaos?

Wer nicht über eine stabile Verbindung verfügt, könnte in die Röhre schauen. Die DKB überträgt neben allen deutschen Spielen zahlreiche weitere WM-Partien. Außerdem hat der Deutsche Handballbund (DHB) die Public-Viewing-Rechte für die deutsche Spiele gekauft. Diese sollen kostenlos an Vereine und Verbände hierzulande weitergegeben werden. Wegen der lange ungeklärten Rechte-Situation hat aber sogar der selbsternannte „Handballbahnhof Kiel“ eine Übertragung abgesagt. Der ruft alle Vereine von der Bundesliga bis in die Kreisklasse auf, in ihrem Umfeld den Livestream der DKB zu nutzen und ein Public Viewing zu organisieren. Die Orte werden dann vom DHB veröffentlicht. Orte in SH sind bislang nicht dabei.