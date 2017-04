3:1-Sieg gegen Calgary Flames : Holzer mit Anaheim in zweiter Runde der NHL-Playoffs

vergrößern 1 von 1 Foto: Larry Macdougal 1 von 1

Das Team des Verteidigers siegte mit 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) bei den Calgary Flames und hat die «Best-of-Seven»-Serie mit 4:0 für sich entschieden. Damit wird Holzer aller Voraussicht nach der deutschen Nationalmannschaft bei der Heim-Weltmeisterschaft (ab 5. Mai) fehlen.

Patrick Eaves (6. Minute) und Nate Thompson (7.) schossen die Gäste früh in Führung. Sean Monahan (37.) konnte zwar verkürzen, doch Ryan Getzlaf stellte Sekunden vor dem Ende den 3:1-Endstand her. Die Ducks treffen in der nächsten Runde auf den Sieger des Duells Edmonton Oilers mit Leon Draisaitl gegen die San Jose Sharks (2:2-Siege).

Die Washington Capitals haben den 2:2-Ausgleich bei den Toronto Maple Leafs geschafft. Ohne Torhüter Philipp Grubauer gewann das Team aus der US-Hauptstadt mit 5:4 (4:1, 0:1, 1:2) und hat somit wieder alle Chancen auf die zweite Playoff-Runde. T.J. Oshie war mit zwei Treffern (3./53.) bester Spieler bei den Gästen. Superstar Alex Owetschkin (5.) traf ebenfalls für die Capitals. Spiel fünf findet am Freitag in Washington statt.

Die Ottawa Senators benötigen nach dem 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) bei den Boston Bruins nur noch einen Sieg zum Einzug in die zweite Runde. Die Kanadier siegten durch den Treffer von Bobby Ryan (46.) und führen in der Serie mit 3:1 gegen den Champion von 2011. Minnesota Wild konnte in der Serie gegen die St. Louis Blues durch einen 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)-Auswärtserfolg auf 1:3 verkürzen.

erstellt am 20.Apr.2017 | 08:08 Uhr