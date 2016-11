Ausfall bis Jahresende : HSV reist ohne Torwart Adler nach Hoffenheim

Dem Tabellenschlusslicht HSV fehlen gegen den Tabellendritten Hoffenheim gleich drei Stammkräfte. Am schwersten wiegt der Ausfall von Torhüter René Adler, der am Ellenbogen operiert werden muss und in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen wird.