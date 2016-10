Motorsport : Hülkenberg scheidet beim US-Rennen nach einer Runde aus

vergrößern 1 von 2 Foto: Larry W. Smith 1 von 2

Hülkenberg war von Platz sieben gestartet. Er fuhr dann ins Heck des Formel-1-Ferrari von Sebastian Vettel. «Die Frontpartie ist schwer beschädigt», funkte er an seinen Kommandostand. Es war sein viertletztes Rennen für Force India, im nächsten Jahr fährt der 29-jährige Hülkenberg für Renault.

Kimi Räikkönen sorgte nach seinem Ausfall für eine kuriose Einlage. Er rollte mit seinem Formel-1-Auto kurzerhand rückwärts in die Boxengasse. Der 37 Jahre alte Finne musste das Rennen unmittelbar nach seinem dritten Reifenwechsel beenden. Sein Wagen blieb auf dem Kurs in Austin auf einem Bergaufstück stehen. Er solle ihn stoppen, bekam er als Anweisung aus der Ferrari-Garage. Räikkönen aber ließ den Wagen rückwärts bergab rollen, stieg aus und verschwand. Er hatte zuvor in guter Position auf Rang vier auch vor seinem Teamkollegen Sebastian Vettel gelegen.

von dpa

erstellt am 23.Okt.2016 | 22:25 Uhr