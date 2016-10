Nach Absage von Williams : Kerber beendet Tennis-Jahr als Erste

vergrößern 1 von 2 Foto: Wu Hong 1 von 2

Das bestätigte die Damen-Organisation WTA. Williams hatte zuvor für den Jahresabschluss wegen anhaltender Schulterprobleme abgesagt. Kerber hatte die Amerikanerin bei den US Open als Nummer eins abgelöst. In New York hatte die 28-Jährige im September ihren zweiten Grand-Slam-Sieg nach dem Triumph bei den Australian Open zu Beginn des Jahres gefeiert.

Damen-Rangliste

von dpa

erstellt am 17.Okt.2016 | 15:27 Uhr