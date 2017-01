Titelverteidigerin : Kerber muss am Montag bei Australian Open antreten

vergrößern 1 von 2 Foto: Mark Baker 1 von 2

Kerber bestreitet ab 19.00 Uhr Ortszeit (09.00 Uhr MEZ) in der Rod-Laver-Arena ihr Auftaktmatch gegen die Ukrainerin Lessia Zurenko. An gleicher Stelle hatte die Weltranglisten-Erste vor einem Jahr mit dem Finalsieg über die Amerikanerin Serena Williams ihren ersten Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier gefeiert. Erst am Dienstag greifen die meisten deutschen Herren ein, unter ihnen auch Alexander Zverev.

