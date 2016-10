Zweisatzsieg gegen Keys : Kerber ungeschlagen ins Halbfinale der WTA-Finals

vergrößern 1 von 5 Foto: Frank Molter 1 von 5









Mit dem 6:3, 6:3 gegen Top-Ten-Spielerin Madison Keys blieb die Weltranglisten-Erste ungeschlagen und hat nun am Samstag die Chance auf den Einzug in das Endspiel.

«Ich bin sehr glücklich, auch mein drittes Spiel gewonnen zu haben. Ein erster Schritt ist getan, jetzt freue ich mich auf Samstag», sagte die US-Open- und Australian-Open-Gewinnerin der ARD. In der Vorschlussrunde wartet Agnieszka Radwanska oder Karolina Pliskova.

Ihre Favoritenrolle bestätigte Kerber, obwohl sie phasenweise nicht an ihr Top-Niveau heranreichte. «Ich habe versucht mich gut zu bewegen. Ich habe ein gutes Match gespielt und bin zufrieden mit meiner Leistung», sagte die Linkshänderin.

Auf der 28-Jährigen ruhen an diesem Wochenende einmal mehr ganz allein die deutschen Hoffungen. Für Julia Görges kam im Viertelfinale der Doppel-Konkurrenz das Aus.

Vor 18 Jahren scheiterte Graf in ihrem letzten Spiel beim WTA-Masters an Lindsay Davenport. Ihre Nachfolgerin will es nun besser machen und als erste Deutsche seit 20 Jahren triumphieren. Schon mit ihren Grand-Slam-Coups sowie ihrem Aufstieg zur Nummer eins war sie in die Fußstapfen ihres Vorbilds getreten. «Ein Vergleich zu Steffi ist immer schwer. Ich gehe meinen eigenen Weg», sagte die Kielerin.

Kerbers mögliche Finalgegnerin wird zwischen Swetlana Kusnezowa und Dominika Cibulkova ermittelt.

Die Olympia-Zweite Kerber wird vor dem nächsten Duell einen freien Tag genießen dürfen. Ein vermeintlicher Vorteil am Ende einer grandiosen, aber auch erschöpfenden Saison. Gegen Pliskova hat Kerber eine positive Bilanz (5:3), gegen Radwanska verlor sie einmal mehr als dass sie gewann (5:6).

Zum letzten Gruppenspiel hatte Kerber ohne allzu großen Druck den Platz betreten können. Die letzten Zweifel an ihrem Weiterkommen waren schon zuvor durch Cibulkovas Mithilfe ausgeräumt. Mit Problemen legte die Weltranglisten-Erste gegen die 21-jährige Keys los. Schwächen beim Aufschlag, die überwunden schienen, traten zutage. Doch Keys hatte noch mehr Schwierigkeiten, ihr Service zu halten. «Am Anfang lief mein Aufschlagspiel nicht so glücklich», sagte Kerber - Satz eins ging dennoch an die Norddeutsche.

Von einem 0:2 im zweiten Abschnitt ließ sich Kerber nicht irritieren. Nur noch einen Spielgewinn überließ sie ihrer Rivalin aus den USA. Dann beendete die Wimbledon-Finalistin nach nur 61 Minuten das Duell.

2012, 2014 und 2015 ereilte Kerber auf der Bühne der Top Acht des Jahres das Vorrunden-Aus. Beim vierten Mal marschierte Kerber nun durch. Für Kerbers Fed-Cup-Kollegin Görges ist die Saison dagegen beendet. Ihr Debüt bei der Tennis-WM endete an der Seite von Pliskova mit einem 4:6, 2:6 gegen die an eins gesetzten Französinnen Caroline Garcia und Kristina Mladenovic. Bis Sonntag wird die Bad Oldesloerin Zeit in Singapur verbringen. «Ich werde genießen, warum man hier ist. Dass das schon was Besonderes ist», sagte die 27-Jährige.

von dpa

erstellt am 27.Okt.2016 | 15:08 Uhr