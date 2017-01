ATP-Turnier in Sydney : Kohlschreiber im Achtelfinale - Mayer raus

vergrößern 1 von 2 Foto: Rick Rycroft 1 von 2

Im Kampf um den Einzug in die Runde der besten Acht trifft der Weltranglisten-32. auf den Sieger des australischen Duells zwischen Thanasi Kokkinakis und Jordan Thompson. Florian Mayer dagegen ist bei seiner Australian-Open-Generalprobe in der ersten Runde ausgeschieden. Der 33-Jährige aus Bayreuth musste sich dem Italiener Paolo Lorenzi nach zweieinhalb Stunden mit 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (5:7) geschlagen geben. Die Australian Open beginnen am Montag.

von dpa

erstellt am 09.Jan.2017 | 10:04 Uhr