Weltcup in Predazzo : Kombinierer Frenzel Zweiter nach dem Springen

Eric Frenzel peilt auch beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Val di Fiemme einen Podestplatz an. Der Weltcup-Spitzenreiter sprang auf der WM-Schanze in Predazzo 126 Meter und geht damit als Zweiter in den 10-Kilometer-Langlauf.